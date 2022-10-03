الاحتجاجات الواسعة تهدد استقرار النظام الإيراني

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من أن الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة، يمكن أن تزعزع استقرار البلاد، وحث قوات الأمن على التعامل بقسوة مع من زعم أنهم يعرضون النظام العام للخطر، بالمقابل وعد بالإصلاحات وتعديل هياكل وأساليب شرطة الآداب «لمنع تكرار ما حدث.

حيث نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع خلال الأسبوعين الماضيين، للاحتجاج على وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت قد احتجزتها الشرطة، وتصاعدت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد وخارجها بسرعة وتحولت إلى دعوات للإطاحة بالحكومة.

زعزعة الاستقرار

وبين قاليباف للنواب أنه على عكس الاحتجاجات الحالية، التي قال إنها تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، فإن المظاهرات السابقة للمعلمين والمتقاعدين على رواتبهم كانت تهدف إلى إصلاحات، وفقًا لموقع الهيئة التشريعية على الإنترنت.

«كانت النقطة المهمة في الاحتجاجات «الماضية» أنها كانت تسعى إلى الإصلاح وليس هدفها إسقاط النظام».

«أطلب من كل من لديه «أسباب» الاحتجاج ألا يتحول احتجاجهم إلى زعزعة للاستقرار».

ولكن المتظاهرين استمروا في التعبير عن غضبهم من القمع والتعنيف.

وجذبت الاحتجاجات مؤيدين من مجموعات عرقية مختلفة.

فيما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني عن مقتل ما لا يقل عن 41 متظاهرًا وشرطة، منذ بدء المظاهرات في 17 سبتمبر.

وأظهرت إحصائية لتصريحات رسمية للسلطات 14 قتيلًا على الأقل، مع اعتقال أكثر من 1500 متظاهر.

استمرارية الغضب

وقال قاليباف إنه يعتقد أن العديد من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، لم يكن لديهم نية للسعي للإطاحة بالحكومة في البداية، وزعم أن جماعات المعارضة الموجودة في الخارج، كانت تحرض على احتجاجات تهدف إلى هدم النظام.

ولم تقدم السلطات الإيرانية أدلة على مزاعمها بالتورط الأجنبي في الاحتجاجات.

وقال: «خلق الفوضى في الشوارع سيضعف التكامل الاجتماعي، ويعرض الاقتصاد للخطر بينما يزيد الضغط والعقوبات من قبل العدو»، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المعوقة التي طال أمدها على إيران.

وجاءت تصريحاته بعد جلسة مغلقة للبرلمان وحشد قصير للمشرعين، وينظر إلى تصريح قاليباف على أنه نداء للإيرانيين لوقف احتجاجاتهم ودعمهم للشرطة والأجهزة الأمنية.

ولكن الاحتجاحات مستمرة، سواء في الشوارع أو في حرم جامعة طهران وفي الأحياء المجاورة.

مشاركة الاحتجاجات

وشارك الآلاف من الأكراد والأتراك، في التظاهرات الاحتجاجية ضد عمليات القمع واستخدام العنف في إيران، وشهدت الاحتجاجات في تركيا تمزيق جوازات سفر إيرانية.

كما خرج المئات من الجالية الإيرانية وناشطون فرنسيون في شوارع العاصمة باريس تضامنًا مع التظاهرات في إيران ضد النظام، ورفع المتظاهرون لافتات وصور تندد بمقتل مهسا أميني.

يأتي هذا بينما أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 133.

مسيرات المدن

وما زالت الاحتجاجات الشعبية مستمرة، حيث شهدت عدة مدن إيرانية مسيرات ليلية، فمن مدينة سقز بمنطقة كردستان الإيرانية، مسقط رأس أميني، إلى مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران، وتظاهرات حاشدة في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وردد المتظاهرون شعارات غاضبة ضد النظام في إيران وأجهزته الأمنية.

وخارج إيران، انطلقت كذلك مسيرات في مدن عدة حول العالم، مثل لوس أنجلوس الأمريكية ومونتريال ومدن كندية أخرى، بينها فانكوفر وتورنتو والعاصمة أوتاوا.

وفي مونتريال، أقدم عدد كبير من النساء على قص شعرهن. ورفع حشد من أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب عليها «العدالة»

ودعا كثير من الأشخاص الذين انضموا للحشد، إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد العقوبات على إيران من جانب كندا.

شارك الآلاف من الأكراد والأتراك، في التظاهرات الاحتجاجية. خرج المئات من الجالية الإيرانية وناشطون فرنسيون في شوارع العاصمة باريس تضامنًا مع التظاهرات في إيران.

- أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 133.

- انطلقت ك مسيرات في مدن عدة حول العالم، مثل لوس أنجلوس الأمريكية ومونتريال ومدن كندية أخرى.

- رفع حشد أكثر من 10 آلاف شخص لافتات كتب عليها «العدالة».

- دعا كثير من الأشخاص إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد العقوبات على إيران.