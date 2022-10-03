شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد صندوق تمويل صناعة السيارات وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، أن موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تتكون مما يلى:

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.

حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.

عائد استثمار أموال الصندوق.

عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

الموارد الأخرى التى تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.