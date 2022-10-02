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التربية تحدد موعد بدء الدراسة في مراكز محو الأمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان إن "الدوام في مدارس التعليم المسرع وصفي (الخامس والسادس الابتدائي) في مراكز محو الأمية سيكون مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022، فيما يكون موعد انطلاق الدراسة للدفعة الحادية عشر في مراكز محو الأمية يوم الجمعة الموافق 14 تشرين الأول".

وأضاف البيان أن "وزارة التربية تسخر كل إمكانياتها من أجل القضاء على الأمية في البلاد، بوصفها آفة خطيرة، عبر سعيها الدائم لدعم مراكز محو الأمية وتشجيع الأميين على التسجيل في تلك المراكز".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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