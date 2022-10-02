شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: "النواب" أدار انتخابات هيئة مكاتب اللجان بشكل توافقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب أدار انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بشكل توافقي، حيث جرى انتخاب الهيئات بالتزكية، في ضوء حالة التوافق بين القوى السياسية المختلفة تحت القبة.

أضاف درويش، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب يتطلع إلى الانتهاء سريعا من كل التشكيلات، من أجل مناظرة التشريعات والقوانين المزمع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، وجرى منذ الأمس إحالة 8 مشروعات تعديل لبعض القوانين، إلى جانب مناقشة قرار رئيس الجمهورية ببعض الإجراءات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يعكس تأهب البرلمان للانتهاء من قضايا عديدة في الفترة المقبلة.

وتابع النائب عمرو درويش: "بدأنا بشكل سريع وعاجل في مناقشة قانون التصالح والاشتراطات البنائية والتعديات على الأرض الزراعية فور الانتهاء من انتخابات لجنة الإدارة المحلية، ويعد ملف التصالح من أهم الملفات التي ينظر لها بعين الاعتبار حيث الانتهاء منها سيحدث حالة من الارتياح الشعبي بين الناس، إلى جانب أنه سيدر دخلا كبيرا على الدولة المصرية"

وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أكد النائب عمرو درويش، أن هذا القانون يعد أهم المشاريع المطروحة بمجلس النواب، مضيفا: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصدت 11 مقعدا بهيئات مكاتب اللجان النوعية اليوم في الانتخابات التي جرت بشكل توافقي".