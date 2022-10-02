شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة سياسية: القيادة الإيطالية الجديدة تنظر لمصر على أنها دولة محورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشيماء عرفات الباحثة بوحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن العلاقات بين مصر وأغلب شركائها تاريخية، موضحة أن هناك علاقات وطيدة بين مصر وإيطاليا وتتجه نحو تقوية العلاقات.

وأضافت الباحثة بوحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني تهتم بالجانب الثقافي والأمنى في العلاقات مع الدول الأخرى، والقيادة السياسية الإيطالية الجديدة تنظر لمصر على أنها دولة محورية مشتركة مع إيطاليا في عدة محاور هامة.

ولفتت الباحثة بوحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة تعرف أهمية مصر لإيطاليا في العديد من الملفات، وسيكون هناك تنسيق مشترك كبير بين مصر وإيطاليا في عهد جورجيا ميلوني.