شكرا لقرائتكم خبر السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية الاستثمارات في مصر، على خلفية الفرص المتنوعة في كل القطاعات التنموية.

جاء ذلك، خلال استقبال السيسي، أمس، وفدا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ولفت إلى أن «الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، من العوامل التي تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر».