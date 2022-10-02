الحوثي يرفض الهدنة ويصر على سفك الدماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تتواصل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن إلى نصف عام آخر لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بسبب الحرب ومحاولة بدء مشاورات من أجل عملية سلام دائم، أعلنت ميليشيات الحوثي رفضها مقترح الأمم المتحدة الأخير، مبدية إصرارها على تنفيذ شروطها وتضمينها ضمن بنود توسعة الهدنة وتمديدها، مستحلة سفك دماء اليمنيين.

وفي حين وافقت الحكومة اليمنية على دراسة المقترح الأممي، دعا رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، الشركات النفطية والملاحية الأجنبية العاملة في البلاد إلى إيقاف أنشطتها بشكل كامل، محملا إياها مسؤولية تجاهل ما سيصدر خلال الساعات المقبلة.

وبعد ساعات من انتهاء الهدنة الأممية أعلن الجيش اليمني أمس، حصيلة كبيرة للخروقات الحوثية للهدنة الأممية في محور محافظة تعز، منذ بدايتها في الثاني من أبريل الماضي.

وقال إعلام محور تعز العسكري في بيان، أنه خلال أشهر الهدنة الستة الماضية رصدت قوات الجيش 5015 خرقا للهدنة ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين الأعمال الهجومية واستخدام الطيران المسير وأسلحة المدفعية والقناصة وزرع الألغام».

وأضاف «وثقت قوات الجيش 2489 عملية استهداف بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وحسب البيان «أسفرت الخروقات جميعها عن مقتل 34 جنديا وجرح 155 آخرين كما سقط 11 قتيلا مدنيا وجرح 56 آخرون».

من جهة أخرى وثق المرصد اليمني للألغام أكثر من 270 ضحية من المدنيين، نتيجة انفجار ألغام وغيرها من مخلفات الحرب، منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وقال المرصد اليمني للألغام «إن الأرقام توزعت بين 82 قتيلا، منهم 43 طفلا و5 نساء، و192 مصابا بينهم 82 طفلا و13 امرأة».

وبحسب المرصد، فقد احتلت محافظة الحديدة صدارة الخسائر، بسقوط 93 ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح. وأشار المرصد إلى تدمير 16 مركبة مدنية وآليات زراعية، إضافة إلى تدمير 16 دراجة نارية، ونفوق العشرات من المواشي.

من جهته أكد نائب رئيس لجنة المصالحة عبد الملك المخلافي أن الحكومة الشرعية مع فتح مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن الهدنة مصلحة للشعب اليمني وللسلام، ولكن الحوثي بما يطرح من شروط يريدها مصلحة له ولمشروعه.

وأضاف المخلافي في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن الحكومة الشرعية مع فتح الطرقات الداخلية، وفي المقدمة طرقات تعز، ومع فتح مطار صنعاء ومع صرف الرواتب، ولكنها ليست مع مماطلات وانتقائية الحوثي في الطرق، وليست مع محاولته تمرير جواز (سفر) مزور يضعف الجواز اليمني، وليست مع نهب موارد الحديدة المخصصة للرواتب وعدم صرفها للرواتب كما يشترط الحوثي».

خروقات الحوثيين للهدنة:

2489 عملية استهداف بأسلحة خفيفة

598 عملية قنص

523 قصفا مدفعيا

448 استخدام للطيران المسير

86 عملية هجومية

177 عملية زراعة ألغام وعبوات ناسفة

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