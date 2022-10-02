النواب الليبي يسقط عضوية باشاغا والسراج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسقط مجلس النواب الليبي عضوية 9 نواب بينهم فتحي باشاغا وفائز السراج، وقبل استقالة 4 آخرين.

وتناولت وسائل إعلام محلية قرارين لمجلس النواب، يقضي الأول بقبول استقالة كل من: النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، ووزيري الدفاع والاستثمار في الحكومة ذاتها، حميد حومة، وعلي السعيدي.

وأسقط القرار الثاني عضوية من شغلوا مناصب تنفيذية، بينهم رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، ونائبه والنائب السابق للسراج، علي القطراني، وسفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همة، إضافة إلى 5 نواب آخرين.