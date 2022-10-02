اعتقال فلسطينية خلال زيارة شقيقها الأسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر فلسطينية «إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أمس شابة فلسطينية خلال زيارة شقيقها الأسير بدعوى طعنها مجندة إسرائيلية».

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، أن شابة تنحدر من مخيم بلاطة للاجئين في نابلس شمال الضفة الغربية تم اعتقالها خلال زيارتها شقيقها في سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة أن أجواء من التوتر سادت سجن ريمون واحتجاز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة ومنعهم من الخروج، بالإضافة إلى إغلاق السجن بالكامل.

وقالت إدارة السجون الإسرائيلية «إن فلسطينية (32 عاما) هاجمت حارسة أثناء إجراءات التفتيش الأمني في سجن ريمون مستخدمة مقص، وقد تم السيطرة عليها، فيما أصيبت الحارسة بطعنة في يدها وعولجت في المكان.

وجاءت الحادثة في وقت تتصاعد الاحتجاجات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويواصل 30 أسيرا إداريا إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رفضا للاعتقال الإداري، علما أن إسرائيل تعتقل أكثر من أربعة آلاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما.

على صعيد آخر، رصد تقرير استشهاد 165 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 88 شهيدا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال التقرير الصادر عن «التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين»، «إن 113 فلسطينيا استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكثرهم في محافظة جنين بواقع 45 شهيدا.

وذكر أن 52 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال جولة التوتر العسكري الأخيرة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل مطلع أغسطس الماضي.

وحسب التقرير، سجلت الأشهر الثلاثة الأخيرة عددا أكبر بشهد واحد مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الجاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 66% مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 34 طفلا، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد شهداء فلطسين إلى جانب 14 سيدة.

ووثق التقرير استشهاد 1127 فلسطينيا خلال الأعوام السبعة الأخيرة من بينهم 229 طفلا و71 سيدة بنسبة 26% من إجمالي عدد الشهداء.

شهداء فلسطين في 7 أعوام:

1127شهيدا

229 طفلا

71سيدة

165من بداية 2022