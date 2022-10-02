فرنسا تنفي تورطها في انقلاب بوركينا فاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت السفارة الفرنسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا أي ضلوع لها في الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.

وقالت إن الرئيس المخلوع، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو دميبا، غير موجود في البعثة الدبلوماسية الفرنسية، ولا في قاعدة عسكرية فرنسية، وبالتالي رفضت السفارة الاتهامات التي وجهها الحكام الجدد للبلاد إلى الجانب الفرنسي.

وكان ممثل عن المجلس العسكري قال في تلفزيون «آر تي بي» الرسمي «إن داميبا وجد مأوى في القاعدة الفرنسية»، مشيرا إلى أنه يخطط للرد على ما حدث.