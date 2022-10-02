شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تنفي تورطها في انقلاب بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت إن الرئيس المخلوع، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو دميبا، غير موجود في البعثة الدبلوماسية الفرنسية، ولا في قاعدة عسكرية فرنسية، وبالتالي رفضت السفارة الاتهامات التي وجهها الحكام الجدد للبلاد إلى الجانب الفرنسي.وكان ممثل عن المجلس العسكري قال في تلفزيون «آر تي بي» الرسمي «إن داميبا وجد مأوى في القاعدة الفرنسية»، مشيرا إلى أنه يخطط للرد على ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تنفي تورطها في انقلاب بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.