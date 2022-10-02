أفغانيات يتظاهرن ضد الإبادة الجماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت عشرات النساء، غالبيتهن من طالبات جامعات، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات في أفغانستان للتنديد بـ»الإبادة الجماعية» لمجتمع الهزارة والمطالبة بإتاحة فرص التعليم.

وكان أكثر من مئة شخص، معظمهم من الشابات والفتيات، قتلوا وأصيبوا في هجوم انتحاري على مركز تعليمي في كابول الجمعة الماضية، مما أثار إدانة وطنية ودولية.

وقالت اثنتان من المتظاهرات إن بضع مئات من طالبات الجامعات خرجن أمس في مسيرة في إقليمي «هيرات» و»باميان» وهن يهتفن بشعارات ضد مقتل أفراد من مجتمع الهزارة، بالإضافة إلى إغلاق مدارس الفتيات المراهقات من قبل طالبان.