شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب": عقد أول جلسة استماع غدا لمناقشة قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن غدا الاثنين سيعقد أول اجتماع للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم في تصريحات خاصة، أن الاجتماع سيشمل وضع خطة لجنة الشئون الصحية خلال دور الإنعقاد الجديد، كما سيشمل عقد جلسة استماع لقانون المسؤلية الطبية.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب التى أجريت اليوم الأحد، عن فوز الدكتور أشرف حاتم برئاسة اللجنة بالتزكية.

وفاز الدكتور محمد الوحش، والدكتور محمد العماري، بمنصبي وكيلي اللجنة بالتزكية، كما فاز النائب كريم حلمي بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.