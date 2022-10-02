شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك فى المنتدى الدولى لتعزيز قدرات المجتمع المدنى تجاه تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فاعليات المنتدى الدولي الخامس الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ ومبادرة سفراء المناخ، وفي ورشة عمل حول الاستدامة الاجتماعية الحوار المجتمعي ودوره في تعزيز بناء القدرات لمواجهة تحديات المناخ.

وقال حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدروها أطلقت لجنة المناخ وهي معنية بمواجهة حالة التغيرات المناخية وبناء وتعزيز القدرات نحو العمل المناخي، وقدمت اللجنة مجموعة من أوراق العمل وأطلقت حوارا مجتمعيا مع الوزارات والهيئات المعنيه بملف المناخ وقمة "COP27"، مشيدا بدور جامعة الأزهر في العمل من أجل المناخ، وحشد جهود شباب الجامعات نحو العمل المناخي.

وقدمت جامعة الأزهر درع الجامعة للتنسيقية، كما قدمت مبادرة سفراء المناخ درع المبادرة للتنسيقية تقديرا للجهود المبذولة من أجل المناخ.

ضم وفد التنسيقية حسام الدين محمود ومحمد الحلو وجميلة زكي وبسمه سعيد وجهاد عثمان وحسن العزاوي ومحمد فضل وإيمان كامل إسماعيل.