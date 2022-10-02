شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالصعيد..ووفرت 396 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية فى السنوات القليلة الماضية أنشأت عدد كبير من المصانع والمشروعات القومية بالصعيد وهو ما عزز بشكل كبير فى إحداث نقلة نوعية هائلة فى الصعيد سواء من حيث البنية التحتية أو توفير فرص العمل للشباب.

وقال الجندى إن هناك تحول لعدد كبير من رجال الأعمال لإقامة مشروعات صناعية فى محافظات الوجه القبلى مما يبلور ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذه البقعة من أرض مصر، والتى عانت فى عقو سابقة من التهميش، ومن ثم كان لذلك الأمر أثر سلبى فى زحف كثير من سكان الصعيد نحو محافظات أخرى وهو ما كان له سبب كبير فى تراجع التنمية بالصعيد.

وقال الجندى إنه وفقا لما أعلن عنه هشام آمنة وزير التنمية المحلية فإن برنامج تنمية الصعيد ساهم خلال السنوات الخمس الماشية في خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن في محافظتى سوهاج وقنا ، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالي 16.3 مليار جنيه .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج خلال السنوات الماضية نفذ حوالى 4123 مشروع من بينها قرابة 3600 مشروع تم نموها بشكل كامل والباقى جارى الانتهاء منه حالياً.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا فى توفير بيئة أفضل لكل المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة فى المحافظات التى عانت من التهميش لسنوات طويلة منها على سبيل المثال محافظات سيناء والوجه القبلى والمحافظات الحدودية، لكن الدولة بادرت فى إنشاء مشروعات كبيرة فى هذه المحافظات وبالتالى سيكون له أثر إيجابى فى المستقبل.