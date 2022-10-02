شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تكشف أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقالت نورا علي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عقب اختيارها لرئاسة اللجنة:" فى المسار التشريعي نعمل على أستكمال مشروعات القوانين الذي بدأناها، والتي على رأسها مشروع قانون اتحاد الغرف السياحية، والذى نناقشه منذ دور الانعقاد الماضي".

وتابعت:" سنضع ملف الترويج للسياحة المصرية علي أجندة اللجنة وللابد من نأخذ نصيبنا من السياحة العالمية"، مشيرة إلي أن ملف الترويج للسياحة المصرية من الملفات التي سنعضها من ضمن أولويات اللجنة.

وتابعت:" من الملفات التي ستكون من ضمن أولوياتنا بلجنة السياحة ملف التفاصيل الصغيرة التي تهم السائح وتوفير خدمات تنال إعجابه" مضيفة :" هناك ملفات صغيرة في المزارات التاريخية كرفع مستوى الخدمة داخل المنظومة السياحية حتي تنال إعجاب السائح".

وأشارت إلي أن لجنة السياحة بمجلس النواب ستضع ملف "نزول السائح من الطائرة حتي عودته للمطار" وتوفير مناخا ملائما له علي أولويات اللجنة".

وفازت النائبة نورا علي برئاسة لجنة السياحة بمجلس النواب بالتزكية، فيما فاز النائبين محمد عبد المقصود وأحمد الطيبي بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة اماني مخيائيل بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

ويذكر أن مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية".