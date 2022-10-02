شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئؤن المجالس النيابية: الحكومة تتعهد باستكمال التعاون مع مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيايبة، التهنئة لمجلس النواب، لانطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى بعد عامين ماضيين، شهدا العديد من الانجازات على الصعيدين التشريعي والرقابى، وتكللت بدبلوماسية برلمانية بنائة عمل المجلس على تسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين، ليعكس كل ذلك صورة دقيقة عما يتم فى البلاد من جهود تنموية غير مسبوقة وطفرات تاريخية فى حياة الوطن والمواطنين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع وزير شئؤن المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، قائلا:" لقد أبرز العامين الماضيين تفاعلا وتداخلا غير مسبوق بين المجلس ومختلف سلطات الدولة، وأظهر هذا التفاعل للعالم اجمع الوجه الحقيقى للديمقراطية المصرية وحجم مؤسسات الدولة العريقة، وسطر ما تقوم به من دور فى مختلف المجالات وأن الحكومة حريصة ومازالت تحرص على التجاوب مع المجلس لينهض بدوره الدستورى فى إطار المسئولية التشاركية، وفصل تام بين السلطات، ويتجلى هذا التعاون بشكل مباشر من خلال حرص الوزراء على حضور الجلسات واللجان وبشكل غير مباشر من خلال مسئؤلى الاتصال السياسى بالوزارات "، وأضاف الوزير قائلا: "أحمل لكم تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزملائى الوزراء على انطلاق دور الانعقاد الجديد واحمل لكم أيضا تعهد الحكومة على استكمال هذا التعاون وإنجاز ما يسند لها من مهام وفقا للرؤية التشاركية التى يسهم فيها المجلس فى وضعها وفى تطوير أداءها وتنفيذها".

وأعرب وزير شئؤن المجالس النيابية، عن اعتزازه بالتواجد فى قاعة يترأسها شيخ من شيوخ القضاء وهو الفقية الدستورى والرئيس السابق للمحكمة الدستورية الذى يدير الجلسات باقتدار بما يتيح التعبير عن الآراء.