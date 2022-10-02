شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 11 نائبًا بـ"التنسيقية" ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث عن فوز 11 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناصب في هيئات مكاتب اللجان.

وانتهت الانتخابات التي جرت، اليوم الأحد، إلى فوز 5 من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب وكالة اللجان، و6 نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية.

وتولى النائب نادر مصطفى وكالة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فيما حصل النائب طارق الخولي على مقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وانتخبت لجنة حقوق الإنسان النائب محمد عبد العزيز وكيلا للجنة، فيما استمر النائب أحمد فتحي وكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وانتخبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مارثا محروس وكيلة للجنة.

وبشان أمانة سر اللجان النوعية، انتخبت لجنة الإدارة المحلية النائب عمرو درويش أمينًا للسر، وفاز النائب أحمد مقلد بأمانة سر لجنة الشؤون العربية، فيما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية النائبة أميرة صابر أمينًا للسر، وتولت النائبة مارسيل سمير مقعد أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما حصلت النائبة رشا أبو شقرة على أمانة سر لجنة الشؤون الأفريقية، فيما تولى النائب محمد تيسير مطر أمانة سر لجنة حقوق الإنسان.