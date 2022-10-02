شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يعلن اختيار 6 أحزاب لممثلي الهيئات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب مستقبل وطن، باختيار النائب أشرف رشاد ممثلا للهيئة البرلمانية بالمجلس، وأن رئيس حزب حماة وطن النائب أحمد بهاء الدين شلبى ممثلا للهيئة البرلمانية، أمام المجلس، كما أختار رئيس حزب المؤتمر النائب محمد السيد طلبة على سلام ممثلا للهيئة البرلمانية.

وأضاف "جبالى" أمام الجلسة العامة اليوم، أخطرنى رئيس حزب الحرية المصرى اختيار النائب محمد عطية الفيومى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، كما اختار رئيس حزب النور، النائب أحمد خليل خير الله ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، واختار رئيس حزب التجمع النائب عاطف مغاورى ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.