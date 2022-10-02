شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب بعد فوزه للمرة الثالثة: قانون الرياضة على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثالث، على أن تكون الأولوية لمناقشة قانون الرياضة حتي يحقق نقلة نوعية للرياضة المصرية .

جاء ذلك في تصريحات له عقب فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا على أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية من خلال إدخال تعديلات علي قانون الرياضه تتيح معالجة المشكلات الواضحه في المجال الرياضي، ومن أهمها معوقات الاستثمار الرياضي، معلنا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي يشمل كل المعنيين بالرياضة المصرية، وكذلك التواصل مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب أن اللجنة ستناقش الاستعدادات لأولمبياد باريس المقبلة، حتي يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشاكل مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة ودعم الأندية الشعبية.

ووجه " حسين " الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة في انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة علي التوالي، مشيرا إلى أن اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية والشبابية والأكاديمية التي تستطيع النهوض بالرياضة المصرية.