شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع بداية الدراسة.. روشتة تعامل المُدرس مع التلميذ.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "نحو يوم دراسي بلا مشاكل.. بالتزامن مع بداية الدراسة.. روشتة تعامل المُدرس مع التلميذ"، استعرض خلاله غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات، و5 أهداف لتنظيم اليوم الدراسى، وتجريم الضرب بين القانون والشرع، ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:

نحو يوم دراسي بلا مشاكل.. بالتزامن مع بداية الدراسة.. روشتة تعامل المُدرس مع التلميذ.. غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات.. و5 أهداف لتنظيم اليوم الدراسى.. وتجريم الضرب بين القانون والشرع



عام دراسى جديد - برلمانى



