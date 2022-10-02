شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التغييرات فى مقاعد هيئات مكاتب لجان النواب بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن احتفاظ كل رؤساء اللجان بمناصبهم باستثناء اللجنة الاقتصادية، والتي كان يترأسها في دور الانعقاد الثالث المهندس أحمد سمير، الذي تولى حقيبة التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير.

وتم التوافق على تولي النائب محمد سليمان عن حزب مستقبل وطن، منصب رئيس اللجنة، بينما يتولى النائبة نيفين حمدي، والنائب محمد علي عبد الحميد وكيلين للجنة، والنائب محمود الصعيد أمينا للسر.

وفى لجنة السياحة، حدث تغيير علي مقعد الوكيل، حيث فاز النائب أحمد الطيبى وكيلا بديلا عن النائب عمرو حسين، وشهدت التغييرات أيضا، تولي النائب محمود سعد، عن حزب مستقبل وطن، بديلا عن النائب عمرو هندي، بمنصب وكيل لجنة الشئون الإفريقية.

وفي لجنة الصناعة يتولى النائب سامي نصر، منصب أمين سر لجنة الصناعة، بدلا من النائب عن حزب مستقبل وطن شحاته أبو زيد.

وفي لجنة الصحة يتولى النائب محمد العماري عن حزب مستقبل وطن، منصب وكيل اللجنة، بدلا من النائب محمود أبو الخير.

وفي لجنة الطاقة والبيئة يتولى النائب خالد عبد المولى عن حزب مستقبل وطن، منصب أمين السر بدلا من النائب خالد مشهور.

وحصل النائب طارق الخولي عن حزب مستقبل وطن، عضو التنسيقية، على منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بدلا من النائب وسيم فخر.

كما شهدت التغييرات تولي ناصر عثمان أمينا لسر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بديلا للنائب علي بدر.