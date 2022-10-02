الطلاب دول واقفين ليه.. تفاصيل ما دار بين وزير التعليم ومعلمة في بني سويف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

رصدت عدسة موقع "الخليج 365" حوارًا دار بين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وإحدى المعلمات داخل فصل دراسي في بني سويف، اليوم الأحد، وذلك خلال جولة الوزير التفقدية في مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

خلال الحوار، تساءل وزير التربية والتعليم عن سبب وقوف عدد من الطلاب داخل الفصل، قائلًا "الطلاب دول واقفين ليه؟"، إذ أوضحت أن الطلاب يستعدون لأداء أغنية وطنية احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

استمع الوزير للطلاب، بينما أشاد بالمعلمة، وأكد على إجلاله للمعلمين؛ لأنه كان معلمًا قبل أن يصبح وزيرًا، وأضاف موجهًا حديثه للمعلمة: "عايزك تاخدي راحتك على الآخر أنا كنت معلم قبل ما أكون وزير".

بدأ الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، حيث حرص على متابعة جانبًا من بعض الأنشطة، والاستماع لبعض الأناشيد، والأغاني الوطنية، داخل فصول المدرسة التي تتكون من 24 فصلًا دراسيا بإجمالي 1266 طالبة موزعة بواقع "9 فصول للصف الأول تضم 457 طالبة و9 مثلها للصف الثاني تضم 450 طالبة، إلى جانب 6 فصول للصف الثالث تضم 359 طالبة"، فيما يبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 91 معلمًا ومعلمة.

تفقد الوزير والمحافظ فعاليات افتتاح اليوم الرياضي بالمدرسة، وتابع باقي الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، مؤكدًا على أهمية الأنشطة والدراسة العلمية، وذلك بهدف تنويع المهارات لدي الطلاب، واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

ومن جانبه، أشار محافظ بني سويف إلى الرؤية التنموية التي تتبناها المحافظة، خاصة في مجال دفع جهود الدولة في تطوير التعليم، من خلال إدخال متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، منوها عن تبنى المحافظة لإنشاء كيان للموهوبين في مختلف الفئات العمرية، بهدف إتاحة الفرصة والدعم لهم ليكونوا سواعد بناء تدعم رؤية مصر واستراتيجيتها التي ترعاها القيادة السياسية.

وخلال الزيارة، تابع الوزير والمحافظ جانبًا من شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطالبات، وتبادل الوزير والمحافظ الحوار والتفاعل مع الطالبات أثناء الجولة، والحديث بودية معهن عن المناهج التي يجري تدريسها لهن.

