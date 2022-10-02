دقيقتان رعب على سلم متهالك| ماذا جرى داخل مدرسة "المعتمدية" في أول يوم مدارس؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

مع إشراقة شمس اليوم الأحد، استيقظت "فرحة سليمان" من نومها؛ حرصت طالبة الصف الثالث الإعدادي، على الذهاب مبكراً إلى المدرسة -التي تبعد عن منزلها أمتار- قبل بدء الطابور الصباحي بعد تجهيز وجبة الإفطار وزيها المخصص وحقيبتها: "أول يوم في المدرسة ده بيبقي ليه طعم تاني عن أي يوم.. لازم أروح بدري عشان أشوف صحابي".

منذ صغرها اعتادت "فرحة" الذهاب إلى المدرسة وحيدة بعد وفاة والديها؛ شقيقها الأكبر يعولها منذ أن رحل والده ويتكفل بمصاريف دراستها.

مدرسة الشهيد محمود عبد المنعم الإعدادية بنين والمعتمدية بنات، فترات الدراسة فيها مقسمة على مرحلتين صباحًا بنات ومساءً بنين، بنايتها قديمة حيث شيدت منذ 80 عام "المدرسة بقالها 80 سنة ومفيش أي صيانة فيها ولا حد مهتم بيها".. يقول شقيق الطالبة المصابة في حديثه لمصراوي.

مخاوف عدة أصابت نفوس الأهالي والطلاب معاً بعد انهيار سياج خرساني بالطابق الثاني داخل المدرسة، "أول حادثة تحصل في المدرسة وإحنا اللي اتصبنا واتفاجئنا إن السور وقع علينا وفي بنات أغمى عليها من الخضة ".. تضيف فرحة في حديثها.

وأمر النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسئولين والشهود بها.

بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات به، واللاتي بلغ عددهن خمس عشرة مصابة.

وذكر بيان النيابة العامة، أنه قد تلقت إخطارًا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة صباح اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومشرف اليوم، ومسئولي الأمن والصيانة بها، وكذا سؤال المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، وسائر من يمكن سؤالهم من الشهود.

وقد انتقل فريق آخر إلى مستشفى إمبابة العام لسؤال المصابات ومناظرة المتوفاة، حيث وقفت النيابة العامة حتى ساعته على إصابة خمس عشرة فتاة، ووفاة واحدة من جراء الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث.