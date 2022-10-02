وزير الدفاع الأمريكي يعد باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

وعد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن اليوم الأحد باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا بغض النظر عن المسار اللاحق للحرب.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال أوستن إن أعمال القتال تتطور حاليا بشكل إيجابي لصالح الجيش الأوكراني، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن من الصعب التنبؤ بالمسار اللاحق للحرب.

وأضاف: "لكن يمكنني القول إننا سنضمن تقديم الدعم الأمني للأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا بغض النظر عن الاتجاه الذي سيتطور فيه هذا المسار".

ولم يتطرق اوستن في المقابلة بشكل مباشر إلى سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم توريد أنظمة صواريخ ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا بعدما ضمت روسيا أربع مناطق أوكرانية.

يذكر أن أوكرانيا ترغب في الحصول على مثل هذه صواريخ يبلغ مداها الأقصى نحو 300 كيلومتر.

ويتمثل السبب في تحفظ الولايات المتحدة على هذه الخطوة في القلق من إمكانية وصول هذه الصواريخ إلى أهداف داخل روسيا أيضا، وقد أصبحت روسيا تنظر إلى المناطق التي ضمتها مؤخرا باعتبارها جزءا من الأراضي الروسية.

ورد اوستن على السؤال قائلا إنه ليس المهم نوعية الأسلحة التي يتم توفيرها بل إن المهم بالدرجة الأولى هو كيفية استخدامها وكيفية ربطها لأنشطة مختلفة في ساحة القتال لافتا إلى أن الجيش الأوكراني بارع في هذا الأمر " فهم يحصلون على الأشياء المناسبة ويستخدمونها بشكل صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسلحة والذخيرة والمعدات التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها إلى أوكرانيا أو قدمتها بالفعل منذ بداية الحرب قبل سبعة شهور وصلت إلى أكثر من 16 مليار دولار.

وبعد سلسلة نجاحات، تمكنت القوات الأوكرانية في مطلع الأسبوع الجاري من استعادة السيطرة على مناطق في شمال شرقى البلاد منها مدينة ليمان في إقليم دونيتسك.