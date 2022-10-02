انت الان تتابع خبر قتلى ومفقودين بعد العثور على قارب لمهاجرين قرب جزر الكناري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد خفر السواحل الإسباني على تويتر، أنه "تم العثور على جثث أربعة أشخاص"، كانوا على متن قارب على بعد 150 ميلًا بحريًا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى، بينما أنقذت سفينة تجارية كانت تمر من المكان شخصًا ليل السبت هو الناجي الوحيد، وفق وكالة "فرانس برس".



بدورها، أكدت منظمة Caminando Fronteras في بيان على تويتر، أنها تلقت نداء استغاثة من القارب نفسه في 24 سبتمبر، بعد ساعات على إبحاره من سواحل الصحراء الغربية "وعلى متنه 34 شخصًا".

