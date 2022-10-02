انت الان تتابع خبر ارقام مميزة للسيتي وكارثية لليونايتد في ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ثلاثة اهداف، والإنجليزي فيل فودين ثلاثة اهداف.

وبات إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا و73 يومًا، ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإيطالي ماريو بالوتيلي في تشرين الاول 2011 (وكان يبلغ 21 عامًا و72 يومًا).



في حين سجل فيل فودين هدفه الـ50 لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ويبلغ من العمر 22 عامًا و127 يومًا، وهو الآن أصغر لاعب يسجل 50 هدفًا تحت قيادة بيب غوارديولا متجاوزًا ليونيل ميسي (22 عامًا و 164 يوما).

ومنذ بداية موسم 2020/2021، تلقى مانشستر يونايتد +4 أهداف في الشوط الأول في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (ضد توتنهام في تشرين الاول 2020، وضد ليفربول في تشرين 2021، وأمام برينتفورد في اب 2022، اليوم أمام مانشستر سيتي)؛ هذا هو ضعف معدل أي جانب آخر في هذا الوقت.



وللمرة الأولى يسجّل مانشستر سيتي رباعيةً في ديربي مانشستر بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الرابعة التي تستقبل فيها شباك مانشستر يونايتد 4 أهداف في الشوط الأول بالمسابقة (توتنهام 2020، ليفربول 2021، برينتفورد 2022).