انت الان تتابع خبر التعليم تمدد التقديم الى قنوات القبول المركزي والمباشر والنخبة والأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وقنوات القبول المباشر والنخبة والأوائل على الدراسة المهنية".

وأضافت: "يستمر التقديم الإلكتروني إلى الاستمارات الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية بكافة فروعها للسنة الدراسية 2022/2021".

