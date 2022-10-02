شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير.. أي تحضير روسي لشن هجوم نووي سترصده أمريكا في وقت مبكر‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال خبراء في الأسلحة النووية، إنه من شبه المؤكد أن تعلم الولايات المتحدة في وقت مبكر ما إذا كانت روسيا تستعد لشن هجوم نووي في أوكرانيا، ورأوا أن موسكو قد ترغب بشدة في أن يُعرف تحضيرها لذلك.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت ”وحدة أراضي“ روسيا أو وجودها للتهديد.

وقد يعني إعلان موسكو، الجمعة، ضمّها 4 مناطق أوكرانية تحتلّها بشكل جزئي، أن روسيا قد تفكّر في الرد على الهجمات على الأراضي المزعومة بضربة نووية.

وفي حال حدوث هذا التصعيد، قد يتجلّى على شكل سلاح نووي تكتيكي أصغر، يُرجح إطلاقه على صاروخ إسكندر بالستي قصير المدى، وفقًا للخبراء.

وبينما قلل المحللون العسكريون من أهمية تهديدات موسكو في الوقت الحالي، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا أي نشاط يشير إلى مثل هذه الخطط.

أين القنابل؟

وقال الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف، بافيل بودفيغ، لوكالة فرانس برس، إن ”التحضير لشنّ أي هجمات سيكون واضحًا“.

ويحدد تقرير صدر عام 2017 عن المعهد 47 موقعًا للتخزين النووي في جميع أنحاء روسيا (12 منشأة على المستوى الوطني و35 قاعدة).

وتراقب هذه المواقع بشكل دائم من قبل الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية والعسكرية التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى.

ويمكن مراقبتها عن كثب أكثر من خلال أقمار اصطناعية تجارية، مثلما يظهر في الصور المحدثة بانتظام لأنشطة المنشآت النووية الكورية الشمالية.

ورأى بودفيغ أن روسيا نشرت رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية أو البعيدة المدى في الميدان على صواريخ وقاذفات وغواصات.

لكن أسلحتها النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي يصل عددها إلى ألفيْن تقريبًا، مخزّنة وغير مثبّتة على مركبات توصيل مثل نظام صواريخ إسكندر، حسب بودفيغ.

وقال كانسيان الذي يشغل حاليًا منصب كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ”Center for Strategic and International Studies“، إن ”الأسلحة يجب أن تخرج من المخازن والوحدات المعنية بحاجة إلى التنبيه والروس قد يحذرون أيضًا قواتهم النووية الاستراتيجية“.

وأشار إلى أن الأدلة ستنبع أيضًا من الاستعدادات الظاهرة المحتملة للقوات البرية الروسية، حين يتمّ تزويدها بمعدات وقائية وتعليمات حول كيفية التصرف في بيئة نووية.