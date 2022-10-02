في انتخابات حاسمة وتاريخية.. البرازيليون يصوّتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي سيكون لها تأثير عميق على السياسة الخارجية للبلاد.

وأفادت صحيفة "ساو باولو" البرازيلية، بأن المنافسة تتركز ما بين قوى اليمين، ممثلة بمرشحها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وقوى اليسار، ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل يسمح بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء بتوقيت البرازيل.

ووفقاً لصحيفة "ريو تايمز"، فقد أكدت الحكومة البرازيلية أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد ستكون "آمنة تماما".

وصرح وزير العدل البرازيلي، أندرسون توريس، خلال مؤتمر صحفي، بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي ستجرى اليوم ستكون آمنة تماما، مؤكداً: "نحن لا نتجه نحو الحرب. نحن نتجه نحو الانتخابات".

ويخوض هذه الانتخابات 11 مرشحاً، إلا أن المعركة الأساسية تتمحور حول المرشح اليسارى لولا دا سيلفا (76 عاما)، والرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو (67 عاما)، مع توقعات كبيرة بوصول دا سيلفا في الجولة الأولى في الانتخابات ، وستكون هناك جولة ثانية بعد 4 أسابيع .