بي بي سي: 100 فلسطيني على الأقل استشهدوا مع زيادة الغارات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس المحتلة- (بي بي سي):

مع ازدياد وتيرة العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهد معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية وعدد من المدنيين الإسرائيليين المسلحين إلى 100 فلسطيني. وذلك عقب تكثيف الغارات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة هذا العام، بحسب أرقام أحصتها بي بي سي.

وأحدث ضحايا العمليات الإسرائيلية هو شاب في الـ18 من العمر، أطلق عليه الرصاص الحي في القدس الشرقية يوم السبت أصابه إصابة قاتلة في رقبته.

وخلال الأسبوع الماضي أطلقت القوات الإسرائيلية صاروخا مضادا للدروع على منزل مطلوب في جنين مما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص.

وهذا يعني أن العام الحالي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2015.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها المتزايد، خاصة أن الأرقام بينت أن ما يقرب من خُمس القتلى الفلسطينيين كانوا من الأطفال، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما.

ودعت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق فوري بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بسبب أزمة قلبية بعد ملاحقة الجيش الإسرائيلي له، وتقول بعض التقارير إن الجيش الإسرائيلي داهم منزله بعد اتهام أشقائه بإلقاء الحجارة على أفراده.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بتنفيذ "إعدامات ميدانية".

وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة آنذاك ميشيل باشليت في أغسطس، إن هذا يعكس "الافتقار شبه التام للمساءلة".

وشهد هذا العام أيضا أسوأ موجة عنف ضد إسرائيليين منذ سنوات. ففي الربيع، تسببت سلسلة من الهجمات المضادة في مقتل 16 إسرائيليا واثنين من الأجانب.

اعتمد تحليل بي بي سي على مجموعة من المصادر بما في ذلك التغطية الميدانية، والتقارير الإعلامية، والبيانات الرسمية التي تمت الإشارة إليها مع التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.