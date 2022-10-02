الملكية الأردنية تعتزم إدخال 20 طائرة إيرباص لأسطولها الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (أ ف ب):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان الأحد انها تعتزم ادخال عشرين طائرة حديثة من طراز "إيرباص" لأسطولها الجوي ضمن خطة استراتيجية لتحديث اسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة المدى.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الشركة اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص على ادخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز ايرباص A320neo إلى أسطولها وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وإفريقيا، وأوروبا".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قوله إن "الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات ايرباص لغاية 20 طائرة من طراز A320neo وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص".

واضاف أن "دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت الى الاستمرار باعتماد نوع الطائرات العاملة نفسه حالياً في الأسطول من عائلة ايرباص 320 ، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاماً".

واوضح أن "قرار الشركة ادخال هذه الطائرات يأتي في إطار خطة واستراتيجية الملكية الأردنية الجديدة للفترة ما بين 2022-2028 والمتعلقة بأن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي".

وعلى صعيد متصل، أورد المجالي أن "المباحثات مستمرة مع شركة +بوينغ+ الأميركية لزيادة عدد الطائرات B787 في الفترة المقبلة للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى، حيث يضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز بوينغ 787"، مشيرا الى ان "الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة".

وأوضح ان "الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها، حيثُ سيتم الإعلان قريباً عن نوع الطائرات المختارة".

واشار الى ان "ادخال الطائرات صغيرة الحجم الى الأسطول سيدعم شبكتها الإقليمية وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل الى كافة الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها".

وأكد المجالي أن "الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حالياً الى حوالى 40 طائرة خلال الأعوام 3-5 القادمة وستبذل جهودا إضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى الأردن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع إيرادات الملكية الأردنية في الوقت ذاته".

وقال المجالي في 20 يونيو الماضي ان خسائر الملكية الأردنية خلال الجائحة تجاوزت 200 مليون دينار (حوالى 282 مليون دولار).