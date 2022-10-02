الصياد: 13 شركة مشاركة بمعرض "هاتس" تستهدف التصدير لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن معرض "هاتس" للصناعات الهندسية هذا العام جذب 13 شركة تستهدف التصدير لأول مرة، وذلك بالتزامن مع رغبة الشركات في التوجه للتصدير لتوفير عملة صعبة تسهم في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الخامات.

وأضاف الصياد أن المعرض استهدف جذب مشترين من مختلف المناطق بالعالم، وركز على أفريقيا والدول العربية، فضلا عن أمريكا اللاتينية، وضم عددا من المشترين من البرازيل خلال هذه النسخة من المعرض.

جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الرابعة من معرض "هاتس" للصناعات الهندسية اليوم الأحد والتي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

ويستهدف معرض "هاتس" زيادة حجم الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

ويشارك قرابة 80 مشتريا دوليا من أكثر من 20 دولة، وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة المجلس للنهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.