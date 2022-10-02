أغلب المقاعد بالتزكية.. توافق بانتخابات لجان "النواب" وتغيير وحيد بالرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نتائج انتخابات هيئة المكاتب للجان النوعية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة؛ حيث أسفرت النتائج عن تغيرات طفيفة في مقاعد الوكلاء وأمناء السر.

ولم تشهد رئاسة اللجان سوى تغير وحيد؛ حيث تولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد السيد سليمان، بدلًا من المهندس أحمد سمير، الذي تم تعيينه وزيرًا للتجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، في حين شهدت أغلب اللجان حصول أعضائها على المقاعد بالتزكية.

وكانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت ضوابط وقواعد إجراء انتخابات اللجان النوعية؛ حيث تنص المادة (41) على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس؛ لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس على الأعضاء القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنتخب كل لجنة عقب ذلك في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.