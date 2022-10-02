انتخاب 11 عضوا بتنسيقية شباب الأحزاب بهيئات مكاتب اللجان النوعية بـ"النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشات علي وأ ش أ:

فاز 11 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث التي جرت، اليوم الأحد.

وأشار بيان صحفي للتنسيقية إلى فوز خمسة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب وكالة اللجان، وستة نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية.

وبموجب نتائج الانتخابات تولى النائب نادر مصطفى وكالة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فيما حصل النائب طارق الخولي على مقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وانتخبت لجنة حقوق الإنسان النائب محمد عبد العزيز وكيلا للجنة، فيما استمر النائب أحمد فتحي وكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وانتخبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مارثا محروس وكيلة للجنة.

وفيما يتعلق بأمانة سر اللجان النوعية، انتخبت لجنة الإدارة المحلية النائب عمرو درويش أمينًا للسر، وفاز النائب أحمد مقلد بأمانة سر لجنة الشؤون العربية، فيما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية النائبة أميرة صابر أمينًا للسر، وتولت النائبة مارسيل سمير مقعد أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما حصلت النائبة رشا أبو شقرة على أمانة سر لجنة الشؤون الأفريقية، فيما تولى النائب محمد تيسير مطر أمانة سر لجنة حقوق الإنسان.