إسرائيل تعتقل فلسطينية خلال زيارة شقيقها الأسير

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت اليوم الأحد، شابة فلسطينية خلال زيارة شقيقها الأسير بدعوى طعنها مجندة إسرائيلية.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن شابة تنحدر من مخيم بلاطة للاجئين في نابلس شمال الضفة الغربية تم اعتقالها خلال زيارتها شقيقها في سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة أن أجواء من التوتر سادت سجن ريمون واحتجاز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة ومنعهم من الخروج، بالإضافة إلى إغلاق السجن بالكامل.

وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إن فلسطينية /32 عاما/ هاجمت حارسة أثناء إجراءات التفتيش الأمني في سجن ريمون مستخدمة مقص، وقد تم السيطرة عليها، فيما أصيبت الحارسة بطعنة في يدها وعولجت في المكان.

وجاءت الحادثة في وقت تتصاعد الاحتجاجات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويواصل 30 أسيرا إداريا إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رفضا للاعتقال الإداري، علما أن إسرائيل تعتقل أكثر من أربعة ألاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما.