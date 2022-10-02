إيطاليا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

اسماعيل عبد الحي - أوصت سفارة إيطاليا لدى الاتحاد الرّوسي المواطنين الايطاليين المقيمين هناك بـ”تقييم” ما إذا كان بقاؤهم ضروريا، وذلك غداة طلب الولايات المتّحدة من رعاياها عدم الذّهاب إلى روسيا، ومن المتواجدين مغادرتها على الفور.

و أشارت البعثة الدبلوماسية الإيطالية في موسكو في منشور إلى أنّه “بالنّظر إلى أحدث التّطورات في السّياق الدّولي والصّعوبة المتزايدة في النقل الجوي والبري تجاه خارج روسيا، يوصى المواطنون المتواجدون في الاتحاد الروسي بتقييم ما إذا كانت الإقامة ضرورية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، بمغادرة البلاد”.