انت الان تتابع خبر الفساد ينخر صحة نينوى.. ميزانيات ضخمة وخدمات معدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في هذا الصدد، يؤكد النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، إن "الفساد في صحة المحافظة مازال مستشري ولا توجد أي محاربة حقيقية له".

ويقول الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "أهالي الموصل يتساءلون عن استمرار الفساد في مديرية صحة نينوى الذي لم يشهد أي محاربة، والدليل استمرار عمل مدير صحة نينوى الذي ما زال يعقد الصفقات لتوريد ادوية بشكل تشوبه شبهات فساد كبيرة، ومن يجب ان يسأل عن هذا هي الحكومة الحالية".



ويضيف، ان "سكان المحافظة الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 5 مليون نسمة لا يجدون أي ادوية او مستلزمات طبية في المستشفيات والمراكز الصحية.. المواطنون يعانون من غياب أبسط العلاجات كـ"كانولة او حبة براستيمول" على الرغم من الميزانيات الضخمة التي تصرف لدائرة صحة نينوى".

وحول الوثيقة التي أرسلتها وزارة الصحة للنائب في إجابة عن كمية الادوية الموردة الى صحة نينوى، أجاب الشمري انه "بعد مناشدات أهالي نينوى بعدم وجود أي ادوية او مستلزمات طبية في المستشفيات وجهنا استفسارا لوزارة الصحة عن كميات الادوية المصروفة لصحة نينوى من عام 2020 ولغاية عام 2022 وكانت الإجابة بان الوزارة اشترت ادوية ولقاحات لصحة نينوى بأكثر من 125 مليار دينار، ولكن أهالي الموصل يتساءلون أي ذهبت تلك الادوية".