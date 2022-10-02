انت الان تتابع خبر النزاهة تستقدم عضـو بمجلس محافظـة واسـط المنحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018)".

وأضافت، أنَّ "المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".



وذكرت أنَّ "المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع".