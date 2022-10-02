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جوارديولا يوجه طلبا عاجلا لهالاند خلال ديربي مانشستر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "تحدثت مع هالاند وقلت له أن يسجل لنا خمسة أهداف في الديربي اليوم".

واضاف: "أتوقع أن مانشستر يونايتد سيتقدم أكثر في الملعب لكن الأمر يعتمد علينا و على أسلوبنا ستجبرهم على التراجع".


وتقام بعد لحظات قليلة مباراة الديربي الشهيرة بين مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز حيث الجولة التاسعة من مسابقة البريميرليج.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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