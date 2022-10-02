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انتشال جثة حارس البناية المنهارة وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " فرق الدفاع المدني عثرت، على جثة تحت ركام بناية المختبر الوطني المنهار وسط بغداد".

وأضاف، أن "الجثة تعود لحارس البناية"، مشيرا إلى ان "عمليات البحث ما تزال مستمرة".


وصباح أمس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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