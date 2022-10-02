اخبار العالم

حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – أمن
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين في 3 محافظات.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية امنية تم القاء القبض على متهم وبحوزته 8000 الاف حبه مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الانبار واخر بحوزته 115 غرام من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة مختلفة الانواع واسلحة نارية في محافظة بابل ومتهم لقيامه بتنفيذ 20 عملية سرقة لدراجات نارية في ميسان".

 

وأضاف البيان انه "تم احالتهم الى القضاء وفق احكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".


الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا