شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يتحدث عن أهمية التسجيل فى مباراة اليونايتد القادمة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن أهمية المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صرح اللاعب إلى أهمية هذه المباراة، خاصة أنها لاطلما كانت تحمل طابع خاص لدي اللاعبين والجماهير، لا سيما أن المباراة تقام بين فريقين من مدينة واحدة.

وواصل هالاند أنه دائمًا كان يتابع مثل هذه المباريات مع والديه حينما كان صغيرًا، ومن ثم يعلم تمامًا أهمية هذه المباراة من حديث والده عنها، خاصة أن والده كان لاعبًا سابقًا فى صفوف الفريق السماوي، قبل أن يكمل الأبن مسيرة الأب بطريقة أفضل بكثير، مع إنطلاقة لم يسبق لأحد المهاجمين فى تاريخ الفريق تحقيقها خلال موسمه الأول مع السيتي.



هالاند يؤكد على هدفه من مباراة اليونايتد

وبالحديث عن أرقام اللاعب الهائلة وإنكلاقته المميزة مع الفريق، فقد كشف اللاعب إلى أنه جاهزًا للتسجيل فى مرمي اليونايتد خلال تلك المواجهة، كما أنه يركز على مباراة من أجل التسجيل خلالها، الشئ الذي يؤكد شخصية اللاعب القوية وعدم تأثره السلبي بنجاحه السابق مع الفريق خلال الجوالات السابقة.



موعد مباراة السيتي ويونايتد المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.