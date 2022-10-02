شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود رونالدو للتسجيل مع اليونايتد فى مباراة السيتي بالدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مع إقتراب المواجهة المنتظرة بين السيتي واليونايتد فى ديربي مانشستر الشهير، تكثر التكهنات حول تألق اللاعبين، ويري البعض أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سيكون نجم هذا اللقاء بصورة كبيرة، فى الوقت الذي يبدو اسم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو خافيًا بين هذه التكهنات.

وبالنظر إلى تاريخ المهاجم البرتغالي الكبير لا يمكن أن يتم إستبعاده من قائمة النجوم المتوقع تألقها، خاصة أن اللاعب قد يكون الورقة الرابحة فى المباراة، نظرًا للخبرة العالية التي يتحلي بها، وروح اللاعب داخل الملعب، والتي لاطلما تظهر فى المواجهات الصعبة والكبيرة.



موقف تين هاج بالدفع باللاعب أساسيًا

ومن جانبه لا يفضل المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالدفع باللاعب منذ بداية المباراة، خاصة أن مثل هذه المواجهات تكون المعدلات البدنية والخططية حاسمة أكثر من فارق الجوانب الفنية، حيث أن اللاعب تأثر كثيرًا بدنيًا بعامل السن خلال هذا الموسم.

وعلى الرغم من ذلك يبقي اللاعب ورقة رابحة قادرة على قلب مجريات المباراة فى شوطها الثاني حال الدفع به، لا سيما وإن كانت نتيجة المباراة فى صالح اليونايتد، الأمر الذي سيجعل من رونالدو مصدر إزعاج قوي للفريق السماوي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.



موعد مباراة السيتي ويونايتد المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.