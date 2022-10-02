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مصرف الرشيد يعلن عناوين مراكز اصدار البطاقات في بغداد والمحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، كافة زبائن المصرف اعتماد المواقع ادناه للمراجعة:

محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)
المنطقة الجنوبية( البصرة- فرع العشار/ الناصرية فرع اريدو / ميسان فرع الكرامة).


المنطقة الوسطى( واسط /فرع واسط/ النجف فرع الروضة / كربلاء فرع كربلاء / بابل فرع الحلة / السماوة فرع السماوة)

المنطقة الشمالية
الموصل / فرع الجزيرة
كركوك/ فرع عرفة

المنطقة الغربية
الانبار / فرع حديثة
الفلوجة/ عامرية الفلوجة

ديالى / فرع شنونا
تكريت / فرع شيشين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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