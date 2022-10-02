انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يعلن عناوين مراكز اصدار البطاقات في بغداد والمحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، كافة زبائن المصرف اعتماد المواقع ادناه للمراجعة:
محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)
المنطقة الوسطى( واسط /فرع واسط/ النجف فرع الروضة / كربلاء فرع كربلاء / بابل فرع الحلة / السماوة فرع السماوة)
المنطقة الشمالية
المنطقة الغربية
ديالى / فرع شنونا
محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)
المنطقة الجنوبية( البصرة- فرع العشار/ الناصرية فرع اريدو / ميسان فرع الكرامة).
المنطقة الوسطى( واسط /فرع واسط/ النجف فرع الروضة / كربلاء فرع كربلاء / بابل فرع الحلة / السماوة فرع السماوة)
المنطقة الشمالية
الموصل / فرع الجزيرة
كركوك/ فرع عرفة
المنطقة الغربية
الانبار / فرع حديثة
الفلوجة/ عامرية الفلوجة
ديالى / فرع شنونا
تكريت / فرع شيشين