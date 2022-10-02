صور.. رئيس جامعة الأقصر يشهد تحية العلم في أول أيام العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعدد من عمداء وقيادات الجامعة، ولفيف من طلاب الكليات، اليوم الأحد، مراسم رفع العلم المصرى داخل الجامعة إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، كما شهدوا أداء تحية العلم المصري، وذلك بالإدارة المركزية للجامعة.

بدأ الحفل، بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس الجامعة رحب فيها بالحضور وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وجميع منتسبي الجامعة، وهنأهم ببداية العام الجامعي الجديد، الذي يتزامن من مناسبتين هما أعياد السادس من أكتوبر، والمولد النبوي، الشريف، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا، موجها الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر، بقيادة الدكتور يوسف عباس، رائد عام الأسرة بالجامعة، على التنظيم الرائع للحفل

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم للطلاب، حرصا على مصلحة الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد لاستقبال الطلاب 6 كليات، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة بالمدينة الجامعية والمباني.

كما تم تجهيز ورفع كفاءة القاعات الدراسية والمعامل بالأجهزة والوسائط التعليمية، وتوزيع المحاضرات وإعداد الجداول الدراسية، موضحا أن العام الجامعى الجديد سيشهد تطورات غير مسبوقة في العملية التعليمية، وأساليب التعليم والتعلم، لافتا إلى أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من تعظيم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سينعكس خلال العام الجاري، على الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتخلل الحفل فقرات فنية وغنائية، ثم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.