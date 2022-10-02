بحضور أعضاء مركزية حياة كريمة.. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، (بقرى شبين القناطر) كمرحلة أولى والمرحلة الثانية بقرى (قليوب -طوخ -الخانكة).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وخالد العرفي رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر، ورباب يحيى ومحمد فريد أعضاء وحدة حياة كريمة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب إنجاز الأعمال التي تتم في المرحلة الأولى داخل مركز ومدينة شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، حيث بلغت عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا بنسبة انجاز بلغت 61%.

وفي سياق آخر ناقش محافظ القليويبة، استعدادات المحافظة المكثفة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز (طوخ وقليوب والخانكة) حيث وجه المحافظ بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، أبراج المحمول، التربية والتعليم، مراكز الشباب، الوحدات الصحية، الإسعاف، الكباري، المواقف والأسواق والحماية المدنية.

أكد المحافظ، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.