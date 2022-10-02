صور.. انقلاب سيارة محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز على طريق درنكة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أنقذت العناية الإلهية قريتي درنكة وريفا بمركز أسيوط، اليوم الأحد، من كارثة بعد انقلاب سيارة نقل محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة بعد اصطدامها بسيارة نصف نقل على طريق درنكة / ريفا دون خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، إخطارًا من رئيس مركز ومدينة أسيوط يفيد تصادم سيارة نقل " تريلا" محملة ب 900 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة وسيارة نصف نقل مما أدى إلى إنقلاب سيارة اسطوانات البوتاجاز.

انتقل إلى موقع الحادث أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وضباط المركز والإسعاف والإنقاذ السريع والحماية المدنية والمرور.

وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردونا أمنيًا بمحيط السيارة لحين الإنتهاء من نقل اسطوانات البوتاجاز ورفع السيارة من حرم الطريق.