سقط في الطابور.. وفاة مدرس أثناء ممارسة عمله في بئر العبد بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

نعت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، السيد محمد حسن حسينن، مدرس يعمل أخصائي صحافة في مدرسة رمانة التجارية الثانوية دائرة بئر العبد، والذي وافته المنية اليوم إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده في مقر عمله.

وتبين أن المدرس المتوفى أثناء تواجده في مقر عمله بالمدرسة، تعرض لوعكة صحية، وجرى نقله إلى مستشفى بئر العبد النموذجي لتقديم الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة.

وفي السياق نعى حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بمزيدٍ من الأسىٰ والحُزن، السيد محمد حسن حسين، أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية، موجهًا العزاء لأسرته، داعِيًا المولى عٓزَّ وجٓلّْ أن يَتغمَّدَ الفقيد بواسِعِ رحمتِهِ وأن يُلهِمَ أهلَهُ وذويِهِ الصبرَ والسُلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أناب وكيل الوزارة مندوبا عنه لتقديم واجب العزاء لأسرة المدرس الراحل.