ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 44 قتيلاً

02 أكتوبر , 2022 الأضرار جرّاء الإعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب). أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصاً في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقاً لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت. وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا «هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان». وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلاً.

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