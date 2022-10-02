شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات العمال بتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا خلال اجتماع بحزب إرادة جيل: عمال مصر معك يا ريس فأنت رمز وطنى لجميع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة أمانات العمال بتحالف الاحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا دعم عمال مصر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (كبيرنا) والوقوف خلفه لعبور الأزمة الاقتصادية.

وأكدت لجنة أمانات العمال بتحالف الأحزاب السياسية فى اجتماعها اليوم بمقر حزب إرادة جيل بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية وبرئاسة القيادى العمالى أحمد فاوى الضبع ومحمود نفادى المتحدث الرسمى للتحالف أن عمال مصر الأوفياء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بلا نقاش.